У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: 11 загиблих
У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного ракетного обстрілу – загинуло 11 людей
Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Станом на 13.00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває".
Деталі: 14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.
Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив о 14:17, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі.
Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій. Всього внаслідок атаки загинуло 11 людей.
Передісторія:
- У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг: поцілили у 5-поверховий будинок.
- Раніше повідомлялося про 6 загиблих та 25 поранених внаслідок ракетного удару.