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У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: 11 загиблих

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 червня 2023, 13:08
У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: 11 загиблих
Багатоповерхівка у Кривому Розі, фото Дніпропетровської ОВА

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного ракетного обстрілу – загинуло 11 людей 

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Станом на 13.00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває".

Деталі: 14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

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Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив о 14:17, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. 

Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій. Всього внаслідок атаки загинуло 11 людей.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг: поцілили у 5-поверховий будинок. 
  • Раніше повідомлялося про 6 загиблих та 25 поранених внаслідок ракетного удару.

Теми: Кривий Рігжертвивійнавоєнні злочини
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