У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: 11 загиблих

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після нічного ракетного обстрілу – загинуло 11 людей

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Станом на 13.00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває".

Деталі: 14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

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Оновлено: Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив о 14:17, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі.

Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій. Всього внаслідок атаки загинуло 11 людей.

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