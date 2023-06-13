В Кривом Роге завершили спасательную операцию: 11 погибших

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после ночного ракетного обстрела - 11 погибших.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 13.00 – десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается".

Детали: 14 июня в Кривом Роге объявлен днем траура.

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Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в 14:17, что тело еще одного погибшего человека достали из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге.

Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций. Всего в результате атаки погибли 11 человек.

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