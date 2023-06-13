В Кривом Роге завершили спасательную операцию: 11 погибших
В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после ночного ракетного обстрела - 11 погибших.
Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "По состоянию на 13.00 – десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается".
Детали: 14 июня в Кривом Роге объявлен днем траура.
Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в 14:17, что тело еще одного погибшего человека достали из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге.
Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций. Всего в результате атаки погибли 11 человек.
Предыстория:
- В ночь на 13 июня Вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на Кривой Рог: попали в 5-этажный дом.
- Ранее сообщалось о 6 погибших и 25 раненых в результате ракетного удара.