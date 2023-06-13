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В Кривом Роге завершили спасательную операцию: 11 погибших

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 июня 2023, 13:08
В Кривом Роге завершили спасательную операцию: 11 погибших
Многоэтажка в Кривом Роге, фото Днепропетровской ОвА

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после ночного ракетного обстрела - 11 погибших.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 13.00 – десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается".

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Детали: 14 июня в Кривом Роге объявлен днем траура.

Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в 14:17, что тело еще одного погибшего человека достали из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге.

Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций. Всего в результате атаки погибли 11 человек.

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Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на Кривой Рог: попали в 5-этажный дом.
  • Ранее сообщалось о 6 погибших и 25 раненых в результате ракетного удара.

Темы: Кривой Рогжертвывойнавоенные преступления
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