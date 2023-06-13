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Ворог підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 13 червня 2023, 16:29
Ворог підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують ЗСУ
Владислав Дудар. фото Military Media Center

Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська.

Джерело: представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар під час круглого столу в Military Media Center

Пряма мова: "Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди".

Деталі: За словами Дударя, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

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Офіцер заначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

Нагадаємо: Вранці 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що військове керівництво РФ знищило дамбу через "свій страх перед українською армією" і через "успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій". Там запевнили, що  підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.

ВІДЕО ДНЯ

Загарбники також підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині, що викликало підтоплення по обидва береги річки.

Теми: контрнаступвійнаводаМіноборони
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