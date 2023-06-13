Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 13 червня 2023, 16:29
Ворог підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують ЗСУ
Владислав Дудар. фото Military Media Center

Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська.

Джерело: представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар під час круглого столу в Military Media Center

Пряма мова: "Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди".

Реклама:

Деталі: За словами Дударя, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

Офіцер заначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

Нагадаємо: Вранці 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

ВІДЕО ДНЯ

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що військове керівництво РФ знищило дамбу через "свій страх перед українською армією" і через "успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій". Там запевнили, що  підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.

Загарбники також підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині, що викликало підтоплення по обидва береги річки.

Теми: контрнаступвійнаводаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
контрнаступ
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
На Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед – командувач
"Розібрати окупантів на атоми": морпіхи показали, як підривають мінні загородження разом із ворогом
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: