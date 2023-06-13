Враг взрывает гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют ВСУ

Оккупанты взрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские войска.

Источник: представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны майор Владислав Дударь во время круглого стола в Military Media Center

Прямая речь: "Они сейчас ежедневно взрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения".

Детали: По словам Дударя, российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.

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Офицер отметил, что последствия этих действий пока не являются масштабными, от каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух поселков, однако это происходит регулярно.

Напомним: Утром 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что военное руководство РФ уничтожило дамбу из-за "своего страха перед украинской армией" и из-за "успехов Сил обороны Украины в осуществлении наступательных действий". Там заверили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.

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Захватчики также взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, что вызвало подтопление по обоим берегам реки.