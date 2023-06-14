Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп США відреагував на російський удар по Кривому Рогу

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 03:00
Держдеп США відреагував на російський удар по Кривому Рогу
фото: Getty Images

У Держдепі США ракетний удар по Кривому Рогу став назвали ще одним доказом того, що Росія систематично й навмисно знищує українців, їхні помешкання та цивільну інфраструктуру.

Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Російський ракетний удар убив українських мирних жителів.

Реклама:

Це те, що ми бачили від початку цього конфлікту, коли вони цілили не лише по військових об’єктах або підрозділах на полі бою, а й проводили систематичну навмисну кампанію проти мирного населення та української цивільної інфраструктури шляхом завдання авіаційних і ракетних ударів".

Нагадаємо: У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг: поцілили у 5-поверховий будинок. 

Теми: СШАКривий Рігракетний ударвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: