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Держдеп США відреагував на російський удар по Кривому Рогу

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 03:00
Держдеп США відреагував на російський удар по Кривому Рогу
фото: Getty Images

У Держдепі США ракетний удар по Кривому Рогу став назвали ще одним доказом того, що Росія систематично й навмисно знищує українців, їхні помешкання та цивільну інфраструктуру.

Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Російський ракетний удар убив українських мирних жителів.

Це те, що ми бачили від початку цього конфлікту, коли вони цілили не лише по військових об’єктах або підрозділах на полі бою, а й проводили систематичну навмисну кампанію проти мирного населення та української цивільної інфраструктури шляхом завдання авіаційних і ракетних ударів".

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Нагадаємо: У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг: поцілили у 5-поверховий будинок. 

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Теми: СШАКривий Рігракетний ударвоєнні злочини
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