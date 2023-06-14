Держдеп США відреагував на російський удар по Кривому Рогу

У Держдепі США ракетний удар по Кривому Рогу став назвали ще одним доказом того, що Росія систематично й навмисно знищує українців, їхні помешкання та цивільну інфраструктуру.

Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Російський ракетний удар убив українських мирних жителів.

Це те, що ми бачили від початку цього конфлікту, коли вони цілили не лише по військових об’єктах або підрозділах на полі бою, а й проводили систематичну навмисну кампанію проти мирного населення та української цивільної інфраструктури шляхом завдання авіаційних і ракетних ударів".

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Нагадаємо: У ніч на 13 червня Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг: поцілили у 5-поверховий будинок.