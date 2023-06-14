Госдеп США отреагировал на российский удар по Кривому Рогу

В Госдепе США ракетный удар по Кривому Рогу назвали еще одним доказательством того, что Россия систематически и намеренно уничтожает украинцев, их дома и гражданскую инфраструктуру.

Источник: пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Российский ракетный удар убил украинских мирных жителей.

Это то, что мы видели с начала этого конфликта, когда они целились не только по военным объектам или подразделениям на поле боя, но и проводили систематическую умышленную кампанию против мирного населения и украинской гражданской инфраструктуры путем нанесения авиационных и ракетных ударов".

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Напомним: В ночь на 13 июня Вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на Кривой Рог: попали в 5-этажный дом.