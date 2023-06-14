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Повітряні сили уточнили подробиці ракетної атаки РФ: знищено 12 цілей ворога

Валентина РоманенкоСереда, 14 червня 2023, 08:06
Повітряні сили уточнили подробиці ракетної атаки РФ: знищено 12 цілей ворога
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Деталі: З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

Зі східного узбережжя Азовського моря противник атакував 10-ма іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" на південно-східному напрямку. Дев’ять баражуючих боєприпасів було збито.

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З Ростовської області РФ окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

Дослівно: "Тож загалом силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять іранських ударних дронів "Shahed-136/131".

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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