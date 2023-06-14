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Воздушные силы уточнили детали ракетной атаки РФ: уничтожено 12 целей врага

Валентина РоманенкоСреда, 14 июня 2023, 08:06
Воздушные силы уточнили детали ракетной атаки РФ: уничтожено 12 целей врага
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: Из акватории Черного моря противник нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна - попала в гражданский объект.

С восточного побережья Азовского моря противник атаковал 10-ю иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" на юго-восточном направлении. Девять барражирующих боеприпасов были сбиты.

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Из Ростовской области РФ оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 с четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области. Последствия уточняются.

Дословно: "В целом силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских ударных дронов "Shahed-136/131".

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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