Росія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені
Під ранок 14 червня російська армія завдала ракетних ударів по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, відомо про трьох загиблих і трьох поранених.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, Донецька обласна прокуратура
Пряма мова Кириленка: "Троє загиблих і троє поранених – такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта – о 5-ій ранку – спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці".
Деталі: Прокуратура повідомляє, що російські війська обстріляли два міста ракетами Х-22 близько 5 ранку, поки люди спали у своїх будинках.
У Костянтинівці загинула 72-річна жінка, а її 50-річний зять зазнав уламкового поранення голови. У Краматорську у власних будинках загинули двоє чоловіків 53 та 69 років, ще дві сусідки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Кириленко уточнив, що ворожі ракети влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55 будинків.
Крім того, постраждав газогін та електромережі.
Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з Ростовської області РФ бомбардувальники Ту-22М3 вночі випустили 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22 по Донеччині.