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Росія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені

Олена РощінаСереда, 14 червня 2023, 09:33
Росія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, фото з Телеграм Павла Кириленка

Під ранок 14 червня російська армія завдала ракетних ударів по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло КириленкоДонецька обласна прокуратура

Пряма мова Кириленка: "Троє загиблих і троє поранених – такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта – о 5-ій ранку – спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці".

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Деталі: Прокуратура повідомляє, що російські війська обстріляли два міста ракетами Х-22 близько 5 ранку, поки люди спали у своїх будинках.

У Костянтинівці загинула 72-річна жінка, а її 50-річний зять зазнав уламкового поранення голови. У Краматорську у власних будинках загинули двоє чоловіків 53 та 69 років, ще дві сусідки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Кириленко уточнив, що ворожі ракети влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55 будинків. 

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Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.

Наслідки удару по Краматорську 14.06.2023
Наслідки удару по Краматорську 14.06.2023
фото з Телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Фото з Телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Фото з телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Костянтинівці 14.06.2023
Наслідки удару по Костянтинівці 14.06.2023
Фото з телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Костянтинівці
Наслідки удару по Костянтинівці
Фото з телеграм Павла Кириленка

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з Ростовської області РФ бомбардувальники Ту-22М3 вночі випустили 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22 по Донеччині.

Теми: Донецька областьКраматорськКостянтинівкаракетний удар
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