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Росія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені

Олена РощінаСереда, 14 червня 2023, 09:33
Росія вдарила ракетами по Краматорську й Костянтинівці, є загиблі й поранені
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, фото з Телеграм Павла Кириленка

Під ранок 14 червня російська армія завдала ракетних ударів по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, відомо про трьох загиблих і трьох поранених.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло КириленкоДонецька обласна прокуратура

Пряма мова Кириленка: "Троє загиблих і троє поранених – такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта – о 5-ій ранку – спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці".

Деталі: Прокуратура повідомляє, що російські війська обстріляли два міста ракетами Х-22 близько 5 ранку, поки люди спали у своїх будинках.

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У Костянтинівці загинула 72-річна жінка, а її 50-річний зять зазнав уламкового поранення голови. У Краматорську у власних будинках загинули двоє чоловіків 53 та 69 років, ще дві сусідки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Кириленко уточнив, що ворожі ракети влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55 будинків. 

Крім того, постраждав газогін та електромережі.

ВІДЕО ДНЯ

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.

Наслідки удару по Краматорську 14.06.2023
Наслідки удару по Краматорську 14.06.2023
фото з Телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Фото з Телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Краматорську
Наслідки удару по Краматорську
Фото з телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Костянтинівці 14.06.2023
Наслідки удару по Костянтинівці 14.06.2023
Фото з телеграм Павла Кириленка
Наслідки удару по Костянтинівці
Наслідки удару по Костянтинівці
Фото з телеграм Павла Кириленка

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з Ростовської області РФ бомбардувальники Ту-22М3 вночі випустили 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22 по Донеччині.

Теми: Донецька областьКраматорськКостянтинівкаракетний удар
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