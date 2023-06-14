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Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть погибшие и раненые

Елена РощинаСреда, 14 июня 2023, 09:33
Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть погибшие и раненые
Россияне ударили ракетами по Краматорску, фото из Телеграмм Павла Кириленко

Под утро 14 июня российская армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области, известно о трех погибших и трех раненых.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Донецкая обласная прокуратура

Прямая речь Кириленко: "Трое погибших и трое раненых – таковы предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утреннего обстрела Донецкой области. Рашисты ударили на рассвете – в 5 утра – направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненый – в Константиновке".

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Детали: Прокуратура сообщает, что российские войска обстреляли два города ракетами Х-22 около 5 утра, пока люди спали в своих домах.

В Константиновке погибла 72-летняя женщина, а ее 50-летний зять получил осколочное ранение головы. В Краматорске в собственных домах погибли двое мужчин 53 и 69 лет, еще две соседки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кириленко уточнил, что вражеские ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55 домов. 

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Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений, оказывают помощь людям.

Последствия удара по Краматорску 14.06.2023
Последствия удара по Краматорску 14.06.2023
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Константиновке 14.06.2023
Последствия удара по Константиновке 14.06.2023
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Константиновке
Последствия удара по Константиновке
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что из Ростовской области РФ бомбардировщики Ту-22М3 ночью выпустили 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 по Донецкой области.

Темы: Донецкая областьКраматорскКонстантиновкаракетный удар
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