Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть погибшие и раненые

Елена РощинаСреда, 14 июня 2023, 09:33
Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть погибшие и раненые
Россияне ударили ракетами по Краматорску, фото из Телеграмм Павла Кириленко

Под утро 14 июня российская армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области, известно о трех погибших и трех раненых.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Донецкая обласная прокуратура

Прямая речь Кириленко: "Трое погибших и трое раненых – таковы предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утреннего обстрела Донецкой области. Рашисты ударили на рассвете – в 5 утра – направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненый – в Константиновке".

Детали: Прокуратура сообщает, что российские войска обстреляли два города ракетами Х-22 около 5 утра, пока люди спали в своих домах.

Реклама:

В Константиновке погибла 72-летняя женщина, а ее 50-летний зять получил осколочное ранение головы. В Краматорске в собственных домах погибли двое мужчин 53 и 69 лет, еще две соседки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кириленко уточнил, что вражеские ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55 домов. 

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

ВИДЕО ДНЯ

Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений, оказывают помощь людям.

Последствия удара по Краматорску 14.06.2023
Последствия удара по Краматорску 14.06.2023
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Краматорску
Последствия удара по Краматорску
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Константиновке 14.06.2023
Последствия удара по Константиновке 14.06.2023
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО
Последствия удара по Константиновке
Последствия удара по Константиновке
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ ПАВЛА КИРИЛЕНКО

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что из Ростовской области РФ бомбардировщики Ту-22М3 ночью выпустили 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 по Донецкой области.

Темы: Донецкая областьКраматорскКонстантиновкаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Россияне атаковали "Шахедами" Кировоградскую область: есть попадание в объект инфраструктуры
Британская разведка сообщила об активизации тактической авиации РФ на фоне контрнаступления Украины
Пентагон не подтверждает данные об уничтоженной технике в ходе боев в Украине
Воздушные силы уточнили детали ракетной атаки РФ: уничтожено 12 целей врага
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: