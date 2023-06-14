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У кожному російському "Калібрі" 40 іноземних комплектуючих – ОП 

Альона Мазуренко Середа, 14 червня 2023, 11:05
У кожному російському Калібрі 40 іноземних комплектуючих – ОП 

В російських ракетах "Калібр" щонайменше 40 комплектуючих, які виробляють в інших країнах, в Офісі президента вважають, що потрібно посилити санкції проти тих, хто допомагає Росії отримувати іноземні деталі.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак

Дослівно: "Одеса. Росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди.

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У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти.

Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь".

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Теми: ракетний ударОдесасанкціївійна
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