У кожному російському "Калібрі" 40 іноземних комплектуючих – ОП
Середа, 14 червня 2023, 11:05
В російських ракетах "Калібр" щонайменше 40 комплектуючих, які виробляють в інших країнах, в Офісі президента вважають, що потрібно посилити санкції проти тих, хто допомагає Росії отримувати іноземні деталі.
Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак
Дослівно: "Одеса. Росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди.
У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти.
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Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь".
Нагадаємо:
- Вночі 14 червня ворог атакував Одесу 4 "Калібрами", троє осіб загинули, 13 людей отримали поранення.
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