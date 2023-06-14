Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В каждом российском "Калибре" 40 иностранных комплектующих – ОП

Алена МазуренкоСреда, 14 июня 2023, 11:05
В каждом российском Калибре 40 иностранных комплектующих – ОП

В российских ракетах "Калибр" по меньшей мере 40 комплектующих, которые производят в других странах, в Офисе президента считают, что нужно усилить санкции против тех, кто помогает России получать иностранные детали.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Дословно: "Одесса. Россияне обстреляли город калибрами. Погибли гражданские люди.

Реклама:

В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники россия не сможет их производить.

Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ракетный ударОдессасанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ракетный удар
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: