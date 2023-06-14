В каждом российском "Калибре" 40 иностранных комплектующих – ОП
Среда, 14 июня 2023, 11:05
В российских ракетах "Калибр" по меньшей мере 40 комплектующих, которые производят в других странах, в Офисе президента считают, что нужно усилить санкции против тех, кто помогает России получать иностранные детали.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак
Дословно: "Одесса. Россияне обстреляли город калибрами. Погибли гражданские люди.
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В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники россия не сможет их производить.
Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 14 июня враг атаковал Одессу 4 "Калибрами", три человека погибли, 13 человек получили ранения.