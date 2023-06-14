Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В каждом российском "Калибре" 40 иностранных комплектующих – ОП

Алена МазуренкоСреда, 14 июня 2023, 11:05
В каждом российском Калибре 40 иностранных комплектующих – ОП

В российских ракетах "Калибр" по меньшей мере 40 комплектующих, которые производят в других странах, в Офисе президента считают, что нужно усилить санкции против тех, кто помогает России получать иностранные детали.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Дословно: "Одесса. Россияне обстреляли город калибрами. Погибли гражданские люди.

В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники россия не сможет их производить.

Реклама:

Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударОдессасанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
ракетный удар
В ночь на 22 июня Россия атаковала ракетами Х-22, "Кинжал" и дронами Shahed
Враг ударил ракетами по Криворожскому району, повреждено 10 домов
СМИ: Россия дважды атаковала здание ГУР в Киеве, последний раз – в мае
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: