В каждом российском "Калибре" 40 иностранных комплектующих – ОП

В российских ракетах "Калибр" по меньшей мере 40 комплектующих, которые производят в других странах, в Офисе президента считают, что нужно усилить санкции против тех, кто помогает России получать иностранные детали.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Дословно: "Одесса. Россияне обстреляли город калибрами. Погибли гражданские люди.

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В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники россия не сможет их производить.

Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям".

Напомним:

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