6 загиблих: правоохоронці показали обстріляне на Сумщині авто

Правоохоронці відкрили провадження про порушення Росією законів та звичаїв війни через обстріл на Сумщині автомобіля "УАЗ", в якому у вівторок загинули шестеро людей.

Джерело: поліція Сумської області, Сумська обласна прокуратура, Офіс генерального прокурора, голова Сумської ОВА Володимир Артюх

Деталі: За даними слідства, 13 червня 2023 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли автомобіль "УАЗ", який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

Внаслідок обстрілу, за даними прокуратури й поліції, 6 осіб отримали несумісні з життям поранення: це 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства.

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Раніше голова Сумської обладміністрації Володимир Артюх повідомив про загибель 7 працівників Держлісгоспу в Шосткинському районі.

Прокуратура показала обстріляну машину.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснює слідче Управління Служби безпеки України в Сумській області. Прокурори документують наслідки обстрілів.

Також 13 червня в Сумській області зазнали руйнувань дитячий будинок-інтернат, один приватний будинок, магазин та лінії електропередач.