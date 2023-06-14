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6 загиблих: правоохоронці показали обстріляне на Сумщині авто

"Українська правда"Середа, 14 червня 2023, 12:22
6 загиблих: правоохоронці показали обстріляне на Сумщині авто
На Сумщині росіяни обстріляли УАЗ із працінвиками Держлісгоспу, фото прокуратури

Правоохоронці відкрили провадження про порушення Росією законів та звичаїв війни через обстріл на Сумщині автомобіля "УАЗ", в якому у вівторок загинули шестеро людей.

Джерело: поліція Сумської області, Сумська обласна прокуратура, Офіс генерального прокурора, голова Сумської ОВА Володимир Артюх

Деталі: За даними слідства, 13 червня 2023 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли автомобіль "УАЗ", який рухався по території Середино-Будської територіальної громади. 

Внаслідок обстрілу, за даними прокуратури й поліції, 6 осіб отримали несумісні з життям поранення: це 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства.

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Раніше голова Сумської обладміністрації Володимир Артюх повідомив про загибель 7 працівників Держлісгоспу в Шосткинському районі. 

Прокуратура показала обстріляну машину.

 
 

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснює слідче Управління Служби безпеки України в Сумській області. Прокурори документують наслідки обстрілів. 

Також 13 червня в Сумській області зазнали руйнувань дитячий будинок-інтернат, один приватний будинок, магазин та лінії електропередач.

Теми: Сумська областьобстрілжертвивійна
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