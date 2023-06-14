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6 погибших: правоохранители показали обстрелянное на Сумщине авто

"Украинская правда"Среда, 14 июня 2023, 12:22
6 погибших: правоохранители показали обстрелянное на Сумщине авто
На Сумщине россияне обстреляли УАЗ с работниками Гослесхоза, фото прокуратуры

Правоохранители открыли производство о нарушении Россией законов и обычаев войны из-за обстрела в Сумской области автомобиля "УАЗ", в котором во вторник погибли шесть человек.

Источник: полиция Сумской области, Сумская областная прокуратура, Офис генерального прокурора, глава Сумской ОВА Владимир Артюх

Детали: По данным следствия, 13 июня 2023 года, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреляли автомобиль "УАЗ", который двигался по территории Середино-Будской территориальной общины. 

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В результате обстрела, по данным прокуратуры и полиции, 6 человек получили несовместимые с жизнью ранения: это 2 гражданских и 4 работников лесного хозяйства.

Ранее глава Сумской обладминистрации Владимир Артюх сообщил о гибели 7 работников Гослесхоза в Шосткинском районе. 

Прокуратура показала обстрелянную машину.

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Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляет следственное Управление Службы безопасности Украины в Сумской области. Прокуроры документируют последствия обстрелов. 

Также 13 июня в Сумской области подверглись разрушениям детский дом-интернат, один частный дом, магазин и линии электропередач.

Темы: Сумская областьобстрелжертвывойна
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