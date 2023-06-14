Поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі
Середа, 14 червня 2023, 13:41
Патрульна поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі в ніч проти 14 червня.
Джерело: пресслужба патрульної поліції України
Дослівно: "Ми одними з перших прибули на місце події. Евакуйовували громадян з пошкодженого будинку, надавали необхідну допомогу постраждалим".
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Деталі: Поліцейські додали, що на місці працювали всі відповідні служби.
Патрульна поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі в ніч проти 14 червня pic.twitter.com/xfngRMA3Zk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 14, 2023
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 14 червня ворог атакував Одесу 4 "Калібрами", троє осіб загинули, 13 людей отримали поранення.