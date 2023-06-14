Патрульная полиция показала первые минуты после падения ракеты в Одессе в ночь на 14 июня.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Украины

Дословно: "Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Эвакуировали граждан из поврежденного дома, оказывали необходимую помощь пострадавшим".

Детали: Полицейские добавили, что на месте работали все соответствующие службы.

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Патрульна поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі в ніч проти 14 червня pic.twitter.com/xfngRMA3Zk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 14, 2023

Предыстория:

Ночью 14 июня враг атаковал Одессу 4 "Калибрами", три человека погибли, 13 человек получили ранения.