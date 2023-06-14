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Полиция показала первые минуты после падения ракеты в Одессе

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 июня 2023, 13:41
Полиция показала первые минуты после падения ракеты в Одессе
Скрин с видео

Патрульная полиция показала первые минуты после падения ракеты в Одессе в ночь на 14 июня.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Украины 

Дословно: "Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Эвакуировали граждан из поврежденного дома, оказывали необходимую помощь пострадавшим". 

Детали: Полицейские добавили, что на месте работали все соответствующие службы.

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Предыстория:

  • Ночью 14 июня враг атаковал Одессу 4 "Калибрами", три человека погибли, 13 человек получили ранения.

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Темы: Одессаракетный ударполиция
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