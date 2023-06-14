Полиция показала первые минуты после падения ракеты в Одессе
Среда, 14 июня 2023, 13:41
Патрульная полиция показала первые минуты после падения ракеты в Одессе в ночь на 14 июня.
Источник: пресс-служба патрульной полиции Украины
Дословно: "Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Эвакуировали граждан из поврежденного дома, оказывали необходимую помощь пострадавшим".
Реклама:
Детали: Полицейские добавили, что на месте работали все соответствующие службы.
Патрульна поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі в ніч проти 14 червня pic.twitter.com/xfngRMA3Zk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 14, 2023
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 14 июня враг атаковал Одессу 4 "Калибрами", три человека погибли, 13 человек получили ранения.