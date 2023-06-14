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З чотирьох деокупованих селищ евакуювали 30 людей – Донецька ОВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 червня 2023, 14:51
З чотирьох деокупованих селищ евакуювали 30 людей – Донецька ОВА
Скрін з мапи deepstate

З чотирьох деокупованих селищ у Волноваському районі Донеччини евакуювали 30 людей.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 червня 

Пряма мова: "Благодатне, Сторожове, Нескучне, Макарівка наразі є деокупованими. Там тривають заходи з зачистки рештків ЗС РФ, бо деякі вирішили переховуватись на території зазначених населених пунктів.

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Загальна кількість людей (евакуйованих - ред.), які доправлені до місць, де їм надається медична, психологічна допомога, продукти харчування, складає 30 осіб з вказаних населених пунктів, з них одна людина з інвалідністю".

Деталі: За його словами, для евакуйованих підготовлені місця для їх тривалого перебування за межами області, адже, як наголосив Кириленко, на Донеччині немає жодного населеного пункту, де люди були б в безпеці.

Пряма мова: "У Волноваському районі зараз ідуть активні бойові дії з просуванням наших Збройних сил, але про наші успіхи буде вже керівництво держави та військове командування повідомляти. Ситуація є стабільною. Тенденція наступальних дій добра".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 12 червня Кириленко повідомляв про 11 евакуйованих з трьох населених пунктів.

Теми: евакуаціядеокупаціяДонецька областьконтрнаступ
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