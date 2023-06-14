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Из четырех деоккупированных сел эвакуировали 30 человек – Донецкая ОВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 июня 2023, 14:51
Из четырех деоккупированных сел эвакуировали 30 человек – Донецкая ОВА
Скрин с карты deepstate

Из четырех деоккупированных сел в Волновахском районе Донецкой области эвакуировали 30 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 июня 

Прямая речь: "Благодатное, Сторожевое, Нескучное, Макаровка сейчас являются деоккупированными. Там продолжаются мероприятия по зачистке остатков ВС РФ, потому что некоторые решили скрываться на территории указанных населенных пунктов.

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Общее количество людей (эвакуированных - ред.), которые доставлены в места, где им оказывается медицинская, психологическая помощь, продукты питания, составляет 30 человек из указанных населенных пунктов, из них один человек с инвалидностью".

Детали: По его словам, для эвакуированных подготовлены места для их длительного пребывания за пределами области, ведь, как отметил Кириленко, в Донецкой области нет ни одного населенного пункта, где люди были бы в безопасности.

Прямая речь: "В Волновахском районе сейчас идут активные боевые действия с продвижением наших Вооруженных сил, но о наших успехах будет уже руководство государства и военное командование сообщать. Ситуация является стабильной. Тенденция наступательных действий хорошая".

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Темы: эвакуациядеоккупацияДонецкая областьконтрнаступление
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