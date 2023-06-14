Головне управління розвідки звернулось до кримчан

Головне управління розвідки Міноборони України закликає жителів Криму наблизити деокупацію українських земель.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: У відомстві вказують, що завдяки інформації українців з тимчасово окупованого Криму, розвідники дізналися про плани евакуації з півострова співробітників та їхніх родичів російської компанії "Чорноморнафтогаз".

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Вказано, що цю та іншу важливу інформацію розвідники щодня продовжують отримувати від небайдужих мешканців тимчасово-окупованих територій.

Дослівно: "Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України!

Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!

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Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Офіційний бот: @povertaemosvoe_bot

Пишіть активніше, повернення Криму під контроль України неминуче. Що буде більше інформації — то швидше настане звільнення".