Главное управление разведки обратилось к крымчанам

Главное управление разведки Минобороны Украины призывает жителей Крыма приблизить деоккупацию украинских земель.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: В ведомстве указывают, что благодаря информации украинцев с временно оккупированного Крыма, разведчики узнали о планах эвакуациис полуострова сотрудников и их родственников российской компании "Черноморнефтегаз".

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Отмечается, что эту и другую важную информацию разведчики ежедневно продолжают получать от неравнодушных жителей временно-оккупированных территорий.

Дословно: "Граждане Украины, которые временно находятся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины!

Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!

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Просим и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

точек размещения, хранения и ремонта военной техники;

мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Официальный бот: @povertaemosvoe_bot

Пишите активнее, возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Чем будет больше информации - тем скорее наступит освобождение".