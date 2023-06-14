Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главное управление разведки обратилось к крымчанам

Валентина РоманенкоСреда, 14 июня 2023, 15:47
Главное управление разведки обратилось к крымчанам
иллюстрация - ТГ-канал "Український наступ"

Главное управление разведки Минобороны Украины призывает жителей Крыма приблизить деоккупацию украинских земель.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: В ведомстве указывают, что благодаря информации украинцев с временно оккупированного Крыма, разведчики узнали о планах эвакуациис полуострова сотрудников и их родственников российской компании "Черноморнефтегаз".

Реклама:

Отмечается, что эту и другую важную информацию разведчики ежедневно продолжают получать от неравнодушных жителей временно-оккупированных территорий.

Дословно: "Граждане Украины, которые временно находятся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины!

Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!

ВИДЕО ДНЯ

Просим и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

  • пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
  • складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
  • мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
  • штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
  • мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Официальный бот: @povertaemosvoe_bot

Пишите активнее, возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Чем будет больше информации - тем скорее наступит освобождение".

Темы: разведкаКрымдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
разведка
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: