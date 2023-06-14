Главное управление разведки обратилось к крымчанам
Главное управление разведки Минобороны Украины призывает жителей Крыма приблизить деоккупацию украинских земель.
Источник: пресс-служба ГУР
Детали: В ведомстве указывают, что благодаря информации украинцев с временно оккупированного Крыма, разведчики узнали о планах эвакуациис полуострова сотрудников и их родственников российской компании "Черноморнефтегаз".
Отмечается, что эту и другую важную информацию разведчики ежедневно продолжают получать от неравнодушных жителей временно-оккупированных территорий.
Дословно: "Граждане Украины, которые временно находятся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины!
Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!
Просим и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:
- пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
- точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
- мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
- штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
- мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).
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Пишите активнее, возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Чем будет больше информации - тем скорее наступит освобождение".