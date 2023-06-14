Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров знайшов свою "праву руку"

"Українська правда"Середа, 14 червня 2023, 17:39
Кадиров знайшов свою праву руку
рамзан кадиров, фото росзмі

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що депутат Держдуми і його "права рука" Адам Делімханов - "живий-здоровий і навіть не поранений".

Джерело: Кадиров у своєму телеграм-каналі

Деталі: Він переконує, що знав від самого початку: поранення Делімханова - "фейкове вкидання", однак вирішив "підлити олії у вогонь", щоб "продемонструвати всім, насамперед українцям, до якої міри опустилися їхні засоби масової інформації".

Реклама:

Як доказ Кадиров опублікував фотографію, на якій він разом із Делімхановим сидить на травичці. Коментар до знімка каже, що Делімханов, Кадиров та інші "герої Росії" нібито продовжують працювати.

 

При цьому жодних доказів, що це фото свіже, - немає.

Що передувало: Раніше російські ЗМІ повідомили, що на території України дістав поранення депутат Держдуми і "права рука" глави Чечні Адам Делімханов. До того в мережі навіть з'явилася інформація про ліквідацію окупанта.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас Кадиров заявив, що він ніяк не може вийти на зв'язок із Делімхановим.

Теми: Кадиров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: