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Кадиров знайшов свою "праву руку"

"Українська правда"Середа, 14 червня 2023, 17:39
Кадиров знайшов свою праву руку
рамзан кадиров, фото росзмі

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що депутат Держдуми і його "права рука" Адам Делімханов - "живий-здоровий і навіть не поранений".

Джерело: Кадиров у своєму телеграм-каналі

Деталі: Він переконує, що знав від самого початку: поранення Делімханова - "фейкове вкидання", однак вирішив "підлити олії у вогонь", щоб "продемонструвати всім, насамперед українцям, до якої міри опустилися їхні засоби масової інформації".

Як доказ Кадиров опублікував фотографію, на якій він разом із Делімхановим сидить на травичці. Коментар до знімка каже, що Делімханов, Кадиров та інші "герої Росії" нібито продовжують працювати.

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При цьому жодних доказів, що це фото свіже, - немає.

Що передувало: Раніше російські ЗМІ повідомили, що на території України дістав поранення депутат Держдуми і "права рука" глави Чечні Адам Делімханов. До того в мережі навіть з'явилася інформація про ліквідацію окупанта.

Водночас Кадиров заявив, що він ніяк не може вийти на зв'язок із Делімхановим.

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Теми: Кадиров
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