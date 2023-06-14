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"Праву руку" Кадирова поранили в Україні - росЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 14 червня 2023, 12:17
Праву руку Кадирова поранили в Україні - росЗМІ
КАДИРОВ І ДЕЛІМХАНОВ. ФОТО: THEINS.RU

Російські окупанти стверджують, що на території України отримав поранення депутат Держдуми та "права рука" глави Чечні Адам Делімханов. До того в мережі з'явилася інформація про ліквідацію окупанта.

Джерело: Meduza, телеканал окупантів "Звезда" з посиланням на прес-службу Держдуми, глава Чечні Рамзан Кадиров

Деталі: У пресслужбі Держдуми заявили, що Делімханов був поранений у так званій "зоні СВО".

Кадиров заявив, що наразі не може з ним зв'язатися.

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Пряма мова Кадирова: "Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв'язок він не виходить.

Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару, щоб все-таки я зміг знайти мого дорогого брата.

Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу посприяти".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зранку 14 червня в українських соцмережах почали поширювати інформацію про ліквідацію Делімханова під час обстрілу в Приморську в Запорізькій області.

Водночас низка окупаційних ЗМІ повідомляють, що з Делімхановим все в порядку. Так, російське "РБК" пише, що спікер нижньої палати В'ячеслав Володін заявив, що розмовляв із ним і він "живий і здоровий".

Крім того, командир кадировського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив нібито отримав наказ від Кадирова і "знімає всі підрозділи дислоковані на Мар'їнському напрямку" і виїжджає в напрямку "місця події з Делімхановим".

Алаудінов заявив, що від Кадирова надійшла команда знайти Делімханова "будь-якими шляхами і вивезти чого б це не вартувало". 

Наразі це непідтверджена інформація з російських ресурсів та від самих окупантів. До того ж командир кадировського спецназу доповнив свій допис купою недоречних емодзі.

"Українська правда" звернулася за коментарем до пресслужби ССО.

Адам Делімханов – двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова. Делімханов імовірно, був польовим командиром в Маріуполі.

Нагадаємо: 

  • В кінці травня стало відомо, що на захоплених територіях Запорізької області зафіксували присутність окупантів із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова.
  • 12 червня Делімханов, як представник кадировців, підписав на камеру контракт із міністерством оборони Росії. Такий контракт мають підписати всі російські "добровольчі загони" "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні. Таким чином вони будуть підпорядковані Міноборони РФ.

Теми: КадировЧечнявійнаЗапорізька область
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