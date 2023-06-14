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Кадыров нашел свою "правую руку"

"Украинская правда"Среда, 14 июня 2023, 17:39
Кадыров нашел свою правую руку
рамзан кадыров, фото россми

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что депутат Госдумы и его "правая рука" Адам Делимханов - "жив-здоров и даже не ранен".

Источник: Кадыров в своем телеграм-канале

Детали: Он уверяет также, что знал с самого начала: ранение Делимханова – "фейковый вброс", однако решил "подлить масла в огонь", чтобы "продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации".

В качестве доказательства Кадыров опубликовал фотографию, на которой он вместе с Делимхановым сидит на травке. Внизу он объясняет, что на снимке они с Делимхановым и другими "героями России" якобы продолжают работать.

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Комментарий к снимку гласит, что Делимханов, Кадыров и другие "герои России" якобы продолжают работать.

При этом никаких доказательств, что это фото свежее, - нет.

Что предшествовало: Ранее российские СМИ сообщили, что на территории Украины получил ранение депутат Госдумы и "правая рука" главы Чечни Адам Делимханов. До того в сети даже появилась информация о ликвидации оккупанта.

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При этом Кадыров заявил, что он никак не может выйти на связь с Делимхановым.

Темы: Кадыров
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