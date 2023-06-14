Російський "Калібр" пошкодив храм УПЦ МП в Одесі

В Одесі унаслідок нічної ракетної атаки зазнав руйнувань храм Святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на території Національного університету "Одеська політехніка".

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Як передає кореспондент видання, у храмі вибиті вікна та двері. Наразі комунальники та служителі церкви прибирають скло та сміття.

Реклама:

Вибуховою хвилею також вибиті вікна у будівлі Одеського політехнічного університету.

Храм Святого рівноапостольного князя Володимира на території університету побудували 10 років тому. 12 червня 2013 року його освятив Митрополит Одеський та Ізмаїлський Агафангел.

Нагадаємо: Внаслідок ракетного удару по Одесі, який армія РФ завдала 21 березня, також було пошкоджено релігійну споруду - будівлю чоловічого монастиря МП.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В ніч проти 14 червня російська окупаційна армія спрямувала чотири "Калібри" по Одесі. Було пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування. Троє людей загинули, 13 отримали поранення.