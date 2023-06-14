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Російський "Калібр" пошкодив храм УПЦ МП в Одесі

Валентина РоманенкоСереда, 14 червня 2023, 17:43
Російський Калібр пошкодив храм УПЦ МП в Одесі
фото "Укрінформу"

В Одесі унаслідок нічної ракетної атаки зазнав руйнувань храм Святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на території Національного університету "Одеська політехніка".

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Як передає кореспондент видання, у храмі вибиті вікна та двері. Наразі комунальники та служителі церкви прибирають скло та сміття.

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Вибуховою хвилею також вибиті вікна у будівлі Одеського політехнічного університету.

Храм Святого рівноапостольного князя Володимира на території університету побудували 10 років тому. 12 червня 2013 року його освятив Митрополит Одеський та Ізмаїлський Агафангел.

Нагадаємо: Внаслідок ракетного удару по Одесі, який армія РФ завдала 21 березня, також було пошкоджено релігійну споруду - будівлю чоловічого монастиря МП.

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Що передувало: В ніч проти 14 червня російська окупаційна армія спрямувала чотири "Калібри" по Одесі. Було пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування. Троє людей загинули, 13 отримали поранення.

Теми: УПЦ МПвійнаОдесаракетний удар
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