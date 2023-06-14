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Российский "Калибр" повредил храм УПЦ МП в Одессе

Валентина РоманенкоСреда, 14 июня 2023, 17:43
Российский Калибр повредил храм УПЦ МП в Одессе
фото "Укринформа"

В Одессе в результате ночной ракетной атаки был разрушен храм Святого равноапостольного князя Владимира УПЦ МП на территории Национального университета "Одесская политехника".

Источник: "Укринформ"

Детали: Как передает корреспондент издания, в храме выбиты окна и двери. Сейчас коммунальщики и служители церкви убирают стекло и мусор.

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Взрывной волной также выбиты окна в здании Одесского политехнического университета.

Храм Святого равноапостольного князя Владимира на территории университета построили 10 лет назад. 12 июня 2013 года его освятил Митрополит Одесский и Измаилский Агафангел.

Напомним: В результате ракетного удара по Одессе, который армия РФ нанесла 21 марта, также было повреждено религиозное сооружение - здание мужского монастыря МП.

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Что предшествовало: В ночь на 14 июня российская оккупационная армия направила четыре "Калибра" по Одессе. Были повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания. Три человека погибли, 13 получили ранения.

Темы: УПЦ МПвойнаОдессаракетный удар
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