Кличко вже не хоче перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка: підтримав петицію

Київський міський голова Віталій Кличко не погодився з рішенням комісії Київради щодо перейменування столичної вулиці Павла Скоропадського на честь ексмера Олександра Омельченка, хоча на початку червня Київрада зареєструвала відповідний проєкт рішення за його авторства.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка".

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Деталі: За його словами, перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Омельченка буде повторно винесене на голосування в "Києві цифровому", як це рекомендувала одна з комісій Київради.

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