Кличко вже не хоче перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка: підтримав петицію

Київський міський голова Віталій Кличко не погодився з рішенням комісії Київради щодо перейменування столичної вулиці Павла Скоропадського на честь ексмера Олександра Омельченка, хоча на початку червня Київрада зареєструвала відповідний проєкт рішення за його авторства.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка".

Деталі: За його словами, перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Омельченка буде повторно винесене на голосування в "Києві цифровому", як це рекомендувала одна з комісій Київради.

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Що було раніше:

Передісторія:

29 травня міський голова Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі Києва на вулицю Олександра Омельченка.

Однак 74% киян, що голосували в застосунку "Київ цифровий", висловилися проти такого перейменування.

Кличко аргументує необхідність перейменування тим, що внаслідок активної дерусифікації топонімів у Києві виявилося дві вулиці Павла Скоропадського.

14 червня стало відомо, що комісія Київради з місцевого самоврядування підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь ексмера Олександра Омельченка.