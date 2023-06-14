Комісія Київради підтримала вулицю Омельченка, хоча кияни проголосували проти

Комісія Київради з місцевого самоврядування підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь ексмера Олександра Омельченка, хоча кияни проголосували проти.

Джерело: комісія з місцевого самоврядування в коментарі УП, член комісії з найменувань Тиміш Мартиненко-Кушлянський у Facebook

Пряма мова члена комісії: "У Київраді відбулось чергове засідання постійної комісії з місцевого самоврядування. Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці на Олександра Омельченка, нібито з рекомендацією організувати нове голосування у "Києві Цифровому"".

Деталі: У комісії підтвердили УП, що рішення "підтримано з рекомендаціями".

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