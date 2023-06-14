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Комісія Київради підтримала вулицю Омельченка, хоча кияни проголосували проти

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 червня 2023, 16:39
Комісія Київради підтримала вулицю Омельченка, хоча кияни проголосували проти
ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО. ФОТО З FACEBOOK

Комісія Київради з місцевого самоврядування підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь ексмера Олександра Омельченка, хоча кияни проголосували проти. 

Джерело: комісія з місцевого самоврядування в коментарі УП, член комісії з найменувань Тиміш Мартиненко-Кушлянський у Facebook 

Пряма мова члена комісії: "У Київраді відбулось чергове засідання постійної комісії з місцевого самоврядування. Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці на Олександра Омельченка, нібито з рекомендацією організувати нове голосування у "Києві Цифровому"".

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Деталі: У комісії підтвердили УП, що рішення "підтримано з рекомендаціями".

Передісторія: 

  • 29 травня міський голова Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі Києва на вулицю Олександра Омельченка.
  • Однак 74% киян, що голосували в застосунку "Київ Цифровий", висловилися проти такого перейменування.
  • Кличко аргументує необхідність перейменування тим, що внаслідок активної дерусифікації топонімів у Києві виявилося дві вулиці Павла Скоропадського. 
  • На початку червня петиція проти перейменування вулиці за три дні набрала необхідну кількість голосів.

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Теми: КиївОмельченко
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