Кличко уэе не хочет переименования улицы Скоропадского на Омельченко: поддержал петицию

Киевский городской голова Виталий Кличко не согласился с решением комиссии Киевсовета о переименовании столичной улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Александра Омельченко, хотя в начале июня Киевсовет зарегистрировал соответствующий проект решения за его авторства.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко".

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Детали: По его словам, переименование любой другой улицы в честь Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве цифровом", как это рекомендовала одна из комиссий Киевсовета.

Предыстория:

29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева на улицу Александра Омельченко.

Однако 74% киевлян, голосовавших в приложении "Киев Цифровой", высказались против такого переименования.

Кличко аргументирует необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в Киеве оказалось две улицы Павла Скоропадского.

14 июня стало известно, что комиссия Киевсовета по местному самоуправлению поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Александра Омельченко.