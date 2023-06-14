Кличко уэе не хочет переименования улицы Скоропадского на Омельченко: поддержал петицию
Среда, 14 июня 2023, 18:03
Киевский городской голова Виталий Кличко не согласился с решением комиссии Киевсовета о переименовании столичной улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Александра Омельченко, хотя в начале июня Киевсовет зарегистрировал соответствующий проект решения за его авторства.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко".
Детали: По его словам, переименование любой другой улицы в честь Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве цифровом", как это рекомендовала одна из комиссий Киевсовета.
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Предыстория:
- 29 мая городской голова Виталий Кличко зарегистрировал проект решения Киевсовета о переименовании улицы Павла Скоропадского в Печерском районе Киева на улицу Александра Омельченко.
- Однако 74% киевлян, голосовавших в приложении "Киев Цифровой", высказались против такого переименования.
- Кличко аргументирует необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в Киеве оказалось две улицы Павла Скоропадского.
- 14 июня стало известно, что комиссия Киевсовета по местному самоуправлению поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского в честь экс-мэра Александра Омельченко.