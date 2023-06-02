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Кличко хоче назвати вулицю в центрі Києва іменем Омельченка, хоча кияни проти

Олена РощінаП'ятниця, 2 червня 2023, 15:45
Кличко хоче назвати вулицю в центрі Києва іменем Омельченка, хоча кияни проти
Олександр Омельченко, фото його партії "Єдність"

Міський голова Києва Віталій Кличко пропонує назвати вулицю гетьмана Павла Скоропадського поблизу з Бессарабською площею іменем колишнього столичного мера Олександра Омельченка.

Джерело: проєкт рішення Київради авторства Кличка, "Хмарочос

Деталі: 29 травня міський голова Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі Києва на вулицю Олександра Омельченка.

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У січні цього року 74% киян, що голосували в застосунку "Київ Цифровий", висловилися проти такого перейменування.

Але Кличко аргументує необхідність перейменуваня тим, що внаслідок активної дерусифікації топонімів у Києві виявилося дві вулиці Павла Скоропадського.

24 квітня 2003 року до того безіменному проїзду між вулицями Червоноармійською (тодішня назва Великої Васильківської – ред.) та Басейною у Печерському районі Києва було присвоєно назву Павла Скоропадського.

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А 23 березня 2023 року вулицю Льва Толстого, що брала початок від однойменної площі і пролягала в Голосіївському, Солом’янському і Шевченківському районах, було перейменовано на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського.

Станція метро "Площа Льва Толстого" 18 травня стала "Площею Українських героїв"

Кличко зазначає, що в Києві тепер наявні дві вулиці Павла Скоропадського, розірвані вулицею Великою Васильківською та площею Українських героїв. І пропонує одну з них перейменувати – ту, що у Печерському районі, тобто коротшу.

 
Дві вулиці Павла Скоропадського в Києві
hmarochos.kiev.ua

У пояснювальній записці чинний мер зазначає, що метою цього рішення є вшанування пам’яті видатних діячів та подій, а також урізноманітнення топоніміки міста Києва.

Довідка: Олександр Омельченко, який помер у листопаді 2021 року, був мером Києва у 1999-2006 роках. Він також був народним депутатом (2007-2012) і 27 квітня 2010 року голосував за ратифікацію угоди Януковича – Медведєва, тобто за продовження перебування ЧФ Росії на території України до 2042 року. Омельченко мав відзнаки "Герой України" (2001) і "Заслужений будівельник України".

Діяльність Олександра Омельченка була неоднозначною. За час його перебування на посаді мера було відкрито 8 станцій метро, у місті встановлювали бювети артезіанської води й відновлювали стародавні храми. Водночас, за його мерства почалася незаконна роздача земельних ділянок в центрі столиці під забудову та знесення пам'яток архітектури.

Восени 2009 року тоді нардеп Олександр Омельченко збив на смерть пішохода на Столичному шосе у Києві. У грудні 2015 року автомобіль Омельченка, за кермом якого був водій політика, збив жінку – вона померла в лікарні. Влітку 2016 року Омельченко знову потрапив у ДТП, вже будучи депутатом Київради, – минулося без постраждалих. 

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Теми: КиївВіталій КличкоОмельченкодерусифікація
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