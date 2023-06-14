Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Бывший украинский политзаключенный Андрей Захтей, которого более 6 лет оккупанты удерживали в неволе, вернулся в Украину.
Источник: Общественное Крим, Граты
Детали: Захтей после окончания срока в Симферопольской колонии несколько месяцев провел под арестом в Центре для иностранцев в Ростовской области России.
Граты отмечают, что после освобождения в начале февраля Захтея по решению суда должны били депортировать на подконтрольную территорию Украины, но из-за войны не смогли и поместили под арест.
Вечером 13 июня сотрудники посольства Украины в Латвии встретили его на пограничном пункте Убылинка и направили в Украину.
Общественное Крым опубликовало видео встречи Захтея с родными. Когда его арестовали, его дочери было 7 месяцев − сейчас девочке 7 лет.
Для справки: Захтей пробыл в заключении 6,5 лет.
Предыстория:
- В августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы так называемых "украинских диверсантов", среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом, и Евгений Панов. Российские спецслужбы утверждали, что "группа диверсантов" якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
- В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея измосковского СИЗО "Лефортово" в Крым.
- В марте 2017 года Захтей написал заявление в миграционную службу РФ спросьбой лишить его российского гражданства.
- В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).
- В сентябре 2019 года стало известно, что Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина, поскольку его не оказалось в списках на обмен.