Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет

Бывший украинский политзаключенный Андрей Захтей, которого более 6 лет оккупанты удерживали в неволе, вернулся в Украину.

Источник: Общественное Крим, Граты

Детали: Захтей после окончания срока в Симферопольской колонии несколько месяцев провел под арестом в Центре для иностранцев в Ростовской области России.

Граты отмечают, что после освобождения в начале февраля Захтея по решению суда должны били депортировать на подконтрольную территорию Украины, но из-за войны не смогли и поместили под арест.

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Вечером 13 июня сотрудники посольства Украины в Латвии встретили его на пограничном пункте Убылинка и направили в Украину.

Общественное Крым опубликовало видео встречи Захтея с родными. Когда его арестовали, его дочери было 7 месяцев − сейчас девочке 7 лет.

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Для справки: Захтей пробыл в заключении 6,5 лет.

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