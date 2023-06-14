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Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет

Ирина БалачукСреда, 14 июня 2023, 19:42
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Захтей с дочерью. Фото Общественного

Бывший украинский политзаключенный Андрей Захтей, которого более 6 лет оккупанты удерживали в неволе, вернулся в Украину.

Источник: Общественное Крим, Граты

Детали: Захтей после окончания срока в Симферопольской колонии несколько месяцев провел под арестом в Центре для иностранцев в Ростовской области России.

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Граты отмечают, что после освобождения в начале февраля Захтея по решению суда должны били депортировать на подконтрольную территорию Украины, но из-за войны не смогли и поместили под арест.

Вечером 13 июня сотрудники посольства Украины в Латвии встретили его на пограничном пункте Убылинка и направили в Украину.

Общественное Крым опубликовало видео встречи Захтея с родными. Когда его арестовали, его дочери было 7 месяцев − сейчас девочке 7 лет.

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Для справки: Захтей пробыл в заключении 6,5 лет.

Предыстория:

  • В августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы так называемых "украинских диверсантов", среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом, и Евгений Панов. Российские спецслужбы утверждали, что "группа диверсантов" якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
  • В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея измосковского СИЗО "Лефортово" в Крым.
  • В марте 2017 года Захтей написал заявление в миграционную службу РФ спросьбой лишить его российского гражданства.
  • В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).
  • В сентябре 2019 года стало известно, что Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина, поскольку его не оказалось в списках на обмен. 

Темы: политзаключенныеРосcияУкраинаКрым
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