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Поліція показала шокуючі кадри порятунку людей в Краматорську

Євген КізіловСереда, 14 червня 2023, 20:18
Поліція показала шокуючі кадри порятунку людей в Краматорську
Наслідки російського удару по Краматорську, фото з Телеграм-каналу Павла Кириленка

Патрульна поліція опублікувала відео, на якому рятувальники дістають з-під завалів людей у Краматорську Донецької області. О п'ятій ранку росіяни вдарили по місту ракетами Х-22.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: За його словами, російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська.

Внаслідок терористичного акту РФ дві людини загинули, ще двоє — отримали поранення.

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Рятувальна операція відбувалася кілька годин.

На відео - екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна, які першими прибули на місце і почали рятувати людей.

Завдяки злагодженим діям поліцейських, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка.

ВІДЕО ДНЯ

На опублікованому відео рятувальники розбирають завали і дістають жінку, яка голосно стогне.

Що передувало: 14 червня вранці російська армія завдала ракетних ударів по містах Краматорськ і Костянтинівка Донецької області. Троє людей загинули і троє поранені.

Теми: Краматорськобстрілжертви
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