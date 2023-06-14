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Полиция показала шокирующие кадры спасения людей в Краматорске

Евгений КизиловСреда, 14 июня 2023, 20:18
Полиция показала шокирующие кадры спасения людей в Краматорске
Последствия российского удара по Краматорску, фото из телеграм-канала Павла Кириленко

Патрульная полиция опубликовала видео, на котором спасатели достают из-под завалов людей в Краматорске Донецкой области. В пять утра россияне ударили по городу ракетами Х-22.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: По его словам, российские ракеты разрушили десятки домовладений, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянска.

В результате террористического акта РФ два человека погибли, еще двое - получили ранения.

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Спасательная операция проходила несколько часов.

На видео - экипаж Игоря Постащука, Евгения Волохи и Андрея Ворончихина, которые первыми прибыли на место и начали спасать людей.

Благодаря слаженным действиям полицейских, спасателей, парамедиков и соседей удалось вытащить из-под завалов женщину и мужчину.

ВИДЕО ДНЯ

На опубликованном видео спасатели разбирают завалы и достают женщину, которая громко стонет.

Что предшествовало: 14 июня утром российская армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области. Три человека погибли и трое ранены.

Темы: Краматорскобстрелжертвы
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