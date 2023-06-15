Зеленський відзначив державними нагородами 331 військовослужбовця

Президент України Володимир Зеленський 14 червня відзначив державними нагородами 331 військовослужбовця, зокрема – воїнів Повітряних сил і розвідників.

Джерело: Зеленський під час щоденного вечірнього відеозвернення

Пряма мова: "Підписав сьогодні (14 червня – ред.) нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема й воїнів Повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних сил – бойових бригад і підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя.

Будь ласка, завжди пам’ятайте, що ми всі в Україні зобов’язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу й незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин і чоловіків усіх тих, хто став на захист держави, – це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня".

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Нагадаємо: У День піхоти України Володимир Зеленський вручив піхотинцям державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки, зокрема звання Героя України присвоєно Сергію Сірченку та посмертно Валерію Глєбову.