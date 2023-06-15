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Зеленский отметил государственными наградами 331 военнослужащего

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 00:33
Зеленский отметил государственными наградами 331 военнослужащего
Военные знаки отличия. Фото МОУ

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня отметил государственными наградами 331 военнослужащего, в частности – воинов Воздушных сил и разведчиков.

Источник: Зеленский во время ежедневного вечернего видеообращения

Прямая речь: "Подписал сегодня (14 июня – ред.) новые указы о награждении наших воинов государственными наградами, в том числе и воинов Воздушных сил, нашей противовоздушной обороны, именно тех героев, которые каждую ночь, ежедневно спасают жизни наших людей. Также наградами отмечены наши разведчики и военнослужащие Вооруженных сил – боевых бригад и подразделений. Всего 331 воин. 331 героическая жизнь.

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Пожалуйста, всегда помните, что мы все в Украине обязаны своей жизнью тем, кто стал на защиту жизни нашего народа и независимости. Уважение к нашим воинам, уважение к родным наших воинов, уважение к женам и мужьям всех тех, кто стал на защиту государства, – это безусловно. Благодарность этим людям – это безусловно. Украина умеет быть благодарной, и это стоит показывать каждый день".

Напомним: В День пехоты Украины Владимир Зеленский вручил пехотинцам государственные награды, в частности звание Героя Украины присвоено Сергею Сирченко и посмертно Валерию Глебову.

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
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