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В уряді Південної Африки кажуть, що російське судно не забирало в них зброю

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 01:35
В уряді Південної Африки кажуть, що російське судно не забирало в них зброю
Російське судно Lady R, яке могло перевозити зброю з ПАР. Фото Reuters

Міністерка оборони Південно-Африканської Республіки Танді Модізе в середу заявила, що на російське судно Lady R, яке у грудні 2022 року причалило до військово-морської бази, не було завантажено зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Eyewitness News.

Під час години запитань до уряду в парламенті Модізе заявила, що судно Lady R справді мало на борту зброю, але вона призначалась для Південної Африки за замовленням ще від 2018 року.

"Південна Африка не зробила нічого поганого. Ми замовили, ми отримали вантаж", – додала вона, не уточнивши, про який саме вантаж ідеться.

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Очільниця Міноборони ПАР заявила, що також не бачить необхідності в проведенні розслідування, яке раніше оголосив президент Сиріл Рамафоса.

Нагадаємо, американський посол у Південній Африці Рубен Брігеті ще у травні заявив, що із 6 по 8 грудня 2022 року до військово-морської бази Саймонстаун причалило російське вантажне судно Lady R, яке, "як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це судно, коли воно поверталося до Росії".

Після цього влада Південної Африки оголосила, що поки не отримала доказів можливого надання Росії зброї, як про це заявив посол Сполучених Штатів, але проведе відповідне розслідування.

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Як стало пізніше відомо, результати розслідування будуть засекречені, а призначена для його здійснення комісія не матиме повноважень викликати свідків або отримувати документи від органів влади.

Теми: ПАРРосіязброя
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