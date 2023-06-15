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В правительстве Южной Африки говорят, что российское судно не забирало у них оружие

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 01:35
В правительстве Южной Африки говорят, что российское судно не забирало у них оружие
Российское судно Lady R, которое могло перевозить оружие из ЮАР. Фото Reuters

Министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модизе в среду заявила, что на российское судно Lady R, которое в декабре 2022 года причалило к военно-морской базе, не было загружено оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Eyewitness News.

Во время часа вопросов к правительству в парламенте Модизе заявила, что судно Lady R действительно имело на борту оружие, но оно предназначалось для Южной Африки по заказу еще с 2018 года.

"Южная Африка не сделала ничего плохого. Мы заказали, мы получили груз", – добавила она, не уточнив, о каком именно грузе идет речь.

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Глава Минобороны ЮАР заявила, что также не видит необходимости в проведении расследования, которое ранее объявил президент Сирил Рамафоса.

Напомним, американский посол в Южной Африке Рубен Бригети еще в мае заявил, что с 6 по 8 декабря 2022 года к военно-морской базе Саймонстаун причалило российское грузовое судно Lady R, которое, "как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно, когда оно возвращалось в Россию".

После этого власти Южной Африки объявили, что пока не получили доказательств возможного предоставления России оружия, как об этом заявил посол Соединенных Штатов, но проведут соответствующее расследование.

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Как стало позже известно, результаты расследования будут засекречены, а назначенная для его осуществления комиссия не будет иметь полномочий вызывать свидетелей или получать документы от органов власти.

Темы: ЮАРРосcияоружие
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