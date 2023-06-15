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В правительстве Южной Африки говорят, что российское судно не забирало у них оружие

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 01:35
В правительстве Южной Африки говорят, что российское судно не забирало у них оружие
Российское судно Lady R, которое могло перевозить оружие из ЮАР. Фото Reuters

Министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модизе в среду заявила, что на российское судно Lady R, которое в декабре 2022 года причалило к военно-морской базе, не было загружено оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Eyewitness News.

Во время часа вопросов к правительству в парламенте Модизе заявила, что судно Lady R действительно имело на борту оружие, но оно предназначалось для Южной Африки по заказу еще с 2018 года.

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"Южная Африка не сделала ничего плохого. Мы заказали, мы получили груз", – добавила она, не уточнив, о каком именно грузе идет речь.

Глава Минобороны ЮАР заявила, что также не видит необходимости в проведении расследования, которое ранее объявил президент Сирил Рамафоса.

Напомним, американский посол в Южной Африке Рубен Бригети еще в мае заявил, что с 6 по 8 декабря 2022 года к военно-морской базе Саймонстаун причалило российское грузовое судно Lady R, которое, "как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно, когда оно возвращалось в Россию".

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После этого власти Южной Африки объявили, что пока не получили доказательств возможного предоставления России оружия, как об этом заявил посол Соединенных Штатов, но проведут соответствующее расследование.

Как стало позже известно, результаты расследования будут засекречены, а назначенная для его осуществления комиссия не будет иметь полномочий вызывать свидетелей или получать документы от органов власти.

Темы: ЮАРРосcияоружие
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