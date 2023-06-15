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Зеленський: Жодної руїни в Україні не залишиться, все відбудуємо

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 02:38
Зеленський: Жодної руїни в Україні не залишиться, все відбудуємо
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що впродовж поточного тижня триває предметна підготовка до Конференції з відновлення України, яка пройде 21-22 червня в Лондоні. 

Джерело: Зеленський під час щоденного вечірнього відеозвернення

Пряма мова: "Протягом усього тижня дуже предметно готуємося до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні. Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей.

Ключовий український принцип – простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо, і вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою.

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Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде". 

Деталі: Зеленський наголосив, що під час підготовки до лондонської конференції проводяться тривалі і глибокі наради за участю державних інституцій різного рівня.

"Робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення – як і завжди, змістовне – був підготовлений і відповідний рівень міжнародних домовленостей", – додав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з британським прем’єром Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію".

Теми: ЗеленськийВелика БританіяУкраїна
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