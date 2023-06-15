Зеленский: Ни одной руины в Украине не останется, все отстроим

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение текущей недели продолжается предметная подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 21-22 июня в Лондоне.

Источник: Зеленский во время ежедневного вечернего видеообращения

Прямая речь: "В течение всей недели очень предметно готовимся к Конференции по восстановлению Украины, которая уже на следующей неделе состоится в Лондоне. Это будет весомое мероприятие, очень представительное, которое объединит и политические, и бизнес усилия ради восстановления нашей страны и нормальной жизни наших людей.

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Ключевой украинский принцип – простой и справедливый, а именно: ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим, и уже точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно сделать, чтобы победить российскую агрессию и наше восстановление.

Когда руины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет".

Детали: Зеленский отметил, что во время подготовки к лондонской конференции проводятся продолжительные и глубокие совещания с участием государственных учреждений разного уровня.

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"Делаем все, чтобы под наше видение, украинское видение – как и всегда, содержательное – был подготовлен и соответствующий уровень международных договоренностей", – добавил президент.

Напомним: Владимир Зеленский во время визита в Великобританию совместно с британским премьером Риши Сунаком подписал "Лондонскую декларацию".