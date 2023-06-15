Ворожі безпілотники атакують південь України: в Одесі чути вибухи

Російські безпілотники вночі 15 червня атакували південь України, їм протистоять українські сили протиповітряної оборони. В Одесі пролунали вибухи.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook, "Суспільне" у Telegram

Дослівно: "Ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару. Сили оборони працюють".

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Деталі: ОК "Південь" закликало громадян не нехтувати власною безпекою – пройти в укриття або скористатися правилом "двох стін".

"Суспільне" близько 4 години повідомило, що в Одесі пролунали звуки вибухів.

Згодом голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Одесі працюють сили ППО.

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Доповнено о 04:30. "Суспільне" повідомило про повторні вибухи в Одесі.

Нагадаємо: У низці областей України оголосили повітряну тривогу.