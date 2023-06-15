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Вражеские беспилотники атакуют юг Украины: в Одессе слышны взрывы

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 04:30
Вражеские беспилотники атакуют юг Украины: в Одессе слышны взрывы
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские беспилотники ночью 15 июня атаковали юг Украины, им противостоят украинские силы противовоздушной обороны. В Одессе раздались взрывы.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook, "Суспільне" в Telegram

Дословно: "Враг атакует юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара. Силы обороны работают".

Детали: ОК "Юг" призвало граждан не пренебрегать собственной безопасностью – пройти в укрытие или воспользоваться правилом "двух стен".

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"Суспільне" около 4 часов сообщило, что в Одессе раздались звуки взрывов.

Позже председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одессе работают силы ПВО.

Дополнено в 04:30. "Суспільне" сообщило о повторных взрывах в Одессе.

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Напомним: В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Темы: ОдессавзрывбеспилотникиПВО
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