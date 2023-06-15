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Українські сили продовжують контрнаступ на трьох напрямках – ISW

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 05:20
Українські сили продовжують контрнаступ на трьох напрямках – ISW
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Українські війська продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках, 14 червня вони досягли певних успіхів, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Повідомляється, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила 14 червня, що українські війська просунулися від 200 до 500 метрів на невстановлених ділянках Бахмутського фронту та від 300 до 350 метрів на невстановлених ділянках Запорізького напрямку.

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Також в інституті зазначили, що, згідно з повідомленнями російських провоєнних блогерів, українські війська продовжують контратаки на північно-західних, північно-східних і південно-західних околицях Бахмута.

Крім того, наголосили в ISW, українські та російські джерела повідомили, що бої тривають на заході Донецької області, зокрема в районі Макарівки (безпосередньо на південь від Великої Новосілки), а також на заході Запорізької області на південь від Оріхова.

Дослівно: "Російські воєнкори припустили, що сильний дощ і погана погода на півдні України могли знизити темп українських атак, але Маляр підкреслила, що погодні умови не завжди впливають на українські наступальні дії.

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Речник оперативно-тактичного угруповання "Таврійський напрямок" Валерій Шершень зазначив, що українські сили на Запорізькому напрямку пріоритетно завдають ударів по російських системах радіоелектронної боротьби (РЕБ)".

За оцінками ISW, російські засоби РЕБ мають вирішальне значення в ускладненні українських атак на цій ділянці фронту".

Теми: контрнаступвійнаУкраїнаРосія
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