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Украинские силы продолжают контрнаступление на трех направлениях – ISW

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 05:20
Украинские силы продолжают контрнаступление на трех направлениях – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях, 14 июня они достигли определенных успехов, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Сообщается, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 14 июня, что украинские войска продвинулись от 200 до 500 метров на неустановленных участках Бахмутского фронта и от 300 до 350 метров на неустановленных участках Запорожского направления.

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Также в институте отметили, что, согласно сообщениям российских провоенных блогеров, украинские войска продолжают контратаки на северо-западных, северо-восточных и юго-западных окраинах Бахмута.

Кроме того, отметили в ISW, украинские и российские источники сообщили, что бои продолжаются на западе Донецкой области, в частности в районе Макаровки (непосредственно к югу от Великой Новоселки), а также на западе Запорожской области к югу от Орехова.

Дословно: "Российские военкоры предположили, что сильный дождь и плохая погода на юге Украины могли снизить темп украинских атак, но Маляр подчеркнула, что погодные условия не всегда влияют на украинские наступательные действия.

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Спикер оперативно-тактической группировки "Таврическое направление" Валерий Шершень отметил, что украинские силы на Запорожском направлении приоритетно наносят удары по российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ)".

По оценкам ISW, российские средства РЭБ имеют решающее значение в осложнении украинских атак на этом участке фронта".

Темы: контрнаступлениевойнаУкраинаРосcия
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