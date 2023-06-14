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Захисники просунулись вперед на 2 напрямках, за добу відвоювали до 500 метрів – Маляр

Станіслав ПогоріловСереда, 14 червня 2023, 13:21
Захисники просунулись вперед на 2 напрямках, за добу відвоювали до 500 метрів – Маляр
Фото: Getty Images

Сили оборони продовжують вест наступ, є просування на Бахмутському та Запорізькому напрямках за переваги росіян в артилерії та авіації.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "За добу, що минула: Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м".

Деталі: За її словами, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка, на Маріупольському напрямку - в районах Новоданилівки та Новопокровська.

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Заступниця міністра оборони звернула увагу на те, що захисники посуваються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

Росіяни несуть втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Приміром за вчорашню добу окупанти не дорахувались артилерійської батареї самохідних гармат, 2 комплексів РЕБ, автомобільної техніки до 10 одиниць,  радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби, ЗРК.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили посувають позиції російських загарбників на різних ділянках фронту, а задля звільнення окупованих територій необхідні інтенсивні дії.
  • За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ знищили 680 окупантів та 8 їхніх танків.

Теми: контрнаступвійнаУкраїна
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