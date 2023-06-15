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Україна відіграє роль східного флангу НАТО – Резніков

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 06:10
Україна відіграє роль східного флангу НАТО – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Україна очікує, що на саміті у Вільнюсі НАТО внесе ясність щодо її перспектив стати членом Альянсу.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков, якого цитує "Голос Америки"

Деталі: Резніков заявив, що Україна вже зараз фактично відіграє роль східного флангу НАТО, захищаючи "демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії". Міністр наголосив, що для України захист Європи – "не просто абстрактне поняття".

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Пряма мова: "Ми вже досягли вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання в країнах НАТО... Ми будемо зміцнювати таку співпрацю й надалі".

Більше деталей: За словами очільника МОУ, тепер "уся країна чекає ясності: коли і як ми станемо повноправним членом Альянсу".

"Міноборони і ЗСУ зараз прагнуть домогтися максимальної оперативної сумісності з країнами НАТО для наших Збройних сил, для наших Сил безпеки і оборони за рахунок впровадження стандартів НАТО. Наша мета – виконати все, що перебуває в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", – заявив Резніков.

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Довідково. Вільнюський саміт 2023 року – майбутній саміт НАТО, який заплановано на 11-12 липня у столиці Литви.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 14 червня обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Теми: РезніковНАТОУкраїна
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