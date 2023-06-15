Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна відіграє роль східного флангу НАТО – Резніков

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 06:10
Україна відіграє роль східного флангу НАТО – Резніков
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Україна очікує, що на саміті у Вільнюсі НАТО внесе ясність щодо її перспектив стати членом Альянсу.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков, якого цитує "Голос Америки"

Деталі: Резніков заявив, що Україна вже зараз фактично відіграє роль східного флангу НАТО, захищаючи "демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії". Міністр наголосив, що для України захист Європи – "не просто абстрактне поняття".

Пряма мова: "Ми вже досягли вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання в країнах НАТО... Ми будемо зміцнювати таку співпрацю й надалі".

Реклама:

Більше деталей: За словами очільника МОУ, тепер "уся країна чекає ясності: коли і як ми станемо повноправним членом Альянсу".

"Міноборони і ЗСУ зараз прагнуть домогтися максимальної оперативної сумісності з країнами НАТО для наших Збройних сил, для наших Сил безпеки і оборони за рахунок впровадження стандартів НАТО. Наша мета – виконати все, що перебуває в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", – заявив Резніков.

Довідково. Вільнюський саміт 2023 року – майбутній саміт НАТО, який заплановано на 11-12 липня у столиці Литви.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 14 червня обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Теми: РезніковНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
У Харкові вночі гриміли вибухи: працювала ППО
Зеленський: Жодної руїни в Україні не залишиться, все відбудуємо
У Кривому Розі прогриміли вибухи – Вілкул
Українські сили продовжують контрнаступ на трьох напрямках – ISW
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: