Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба поговорив із Бербок: Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 19:58
Кулеба поговорив із Бербок: Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Кулеба у Twitter, він подякував голові МЗС Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.

Реклама:

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – зазначив він.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, що можливе створення Ради Україна-НАТО означало би суттєве зміцнення партнерства між Альянсом та Києвом, і це буде орган, спроможний ухвалювати спільні рішення. 

ВІДЕО ДНЯ

Генсек розповів також, що консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають.

Теми: Кулеба ДмитроНімеччинаМЗСНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: