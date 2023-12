Кулеба поговорив із Бербок: Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Кулеба у Twitter, він подякував голові МЗС Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.

Реклама:

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – зазначив він.

In our call, I thanked @ABaerbock for support. We talked Vilnius. Ukraine's position is clear: creating the NATO-Ukraine Council without taking a strong step toward membership is like providing a tank without a gun. NATO needs Ukraine as an Ally, not just a privileged partner.