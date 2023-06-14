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Кулеба поговорив із Бербок: Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 19:58
Кулеба поговорив із Бербок: Рада НАТО-Україна без перспектив членства – що танк без гармати
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу обговорив із німецькою візаві Анналеною Бербок підготовку до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив Кулеба у Twitter, він подякував голові МЗС Німеччини за підтримку та обговорив тему Вільнюського саміту НАТО.

"Позиція України чітка: створення Ради НАТО-Україна без ухвалення сильного кроку щодо членства – це наче надання танка без гармати. НАТО потребує Україну як союзника, а не просто привілейованого партнера", – зазначив він.

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Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, що можливе створення Ради Україна-НАТО означало би суттєве зміцнення партнерства між Альянсом та Києвом, і це буде орган, спроможний ухвалювати спільні рішення. 

Генсек розповів також, що консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають.

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Теми: Кулеба ДмитроНімеччинаМЗСНАТО
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