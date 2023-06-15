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Украина играет роль восточного фланга НАТО – Резников

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 06:10
Украина играет роль восточного фланга НАТО – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Украина ожидает, что на саммите в Вильнюсе НАТО внесет ясность относительно ее перспектив стать членом Альянса.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая "демократическую, цивилизованную Европу от варварской России". Министр отметил, что для Украины защита Европы – "не просто абстрактное понятие".

Прямая речь: "Мы уже достигли впечатляющих результатов в борьбе с Россией, благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО... Мы будем укреплять такое сотрудничество и в дальнейшем".

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Больше деталей: По словам главы МОУ, теперь "вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса".

"Минобороны и ВСУ сейчас стремятся добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО для наших Вооруженных сил, для наших Сил безопасности и обороны за счет внедрения стандартов НАТО. Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств", – заявил Резников.

Справка. Вильнюсский саммит 2023 года – будущий саммит НАТО, который запланирован на 11-12 июля в столице Литвы.

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Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 14 июня обсудил с немецкой визави Анналеной Бербок подготовку к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Темы: РезниковНАТОУкраина
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