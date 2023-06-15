Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина играет роль восточного фланга НАТО – Резников

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 06:10
Украина играет роль восточного фланга НАТО – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Украина ожидает, что на саммите в Вильнюсе НАТО внесет ясность относительно ее перспектив стать членом Альянса.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая "демократическую, цивилизованную Европу от варварской России". Министр отметил, что для Украины защита Европы – "не просто абстрактное понятие".

Реклама:

Прямая речь: "Мы уже достигли впечатляющих результатов в борьбе с Россией, благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО... Мы будем укреплять такое сотрудничество и в дальнейшем".

Больше деталей: По словам главы МОУ, теперь "вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса".

"Минобороны и ВСУ сейчас стремятся добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО для наших Вооруженных сил, для наших Сил безопасности и обороны за счет внедрения стандартов НАТО. Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств", – заявил Резников.

ВИДЕО ДНЯ

Справка. Вильнюсский саммит 2023 года – будущий саммит НАТО, который запланирован на 11-12 июля в столице Литвы.

Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 14 июня обсудил с немецкой визави Анналеной Бербок подготовку к саммиту Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Темы: РезниковНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
В Харькове ночью гремели взрывы: работала ПВО
Зеленский: Ни одной руины в Украине не останется, все отстроим
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Украинские силы продолжают контрнаступление на трех направлениях – ISW
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: