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Братчук: ППО збила всі 13 "Шахедів", які вночі атакували Одещину

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 06:25
Братчук: ППО збила всі 13 Шахедів, які вночі атакували Одещину
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, збили 13 із 13 "Шахедів", які вночі 15 червня атакували Одеську область.

Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Одещина. Попередня інформація: 13 "Шахедів" атакували Одещину. Всі вони знищені силами ППО".

Що цьому передувало:

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  • Російські безпілотники вночі 15 червня атакували південь України.
  • Ворожим БПЛА протистояли українські сили протиповітряної оборони.
  • В Одесі лунали звуки вибухів.

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Теми: Одеська областьППОбезпілотники
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