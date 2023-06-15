Братчук: ПВО сбила все 13 "Шахедов", которые ночью атаковали Одесскую область
Четверг, 15 июня 2023, 06:25
Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили 13 из 13 "Шахедов", которые ночью 15 июня атаковали Одесскую область.
Источник: председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram
Прямая речь: "Одесская область. Предварительная информация: 13 "Шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены силами ПВО".
Что этому предшествовало:
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- Российские беспилотники ночью 15 июня атаковали юг Украины.
- Вражеским БПЛА противостояли украинские силы противовоздушной обороны.
- В Одессе раздавались звуки взрывов.
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