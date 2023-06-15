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Пригожин кидає виклик Путіну і російській владі – британська розвідка

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 09:39
Пригожин кидає виклик Путіну і російській владі – британська розвідка
Євген Пригожин. Фото його пресслужби з Telegram

Власник російської "групи Вагнера" Євгеній Пригожин, який раніше гостро критикував міністерство оборони РФ, зараз кинув виклик главі Кремля Володимиру Путіну, стверджує британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому 15 червня у Twitter.

У відомстві нагадали, що 10 червня Міноборони РФ заявило, що всі "добровольчі формування", такі як "група Вагнера", мають підписати контракт безпосередньо з російським оборонним відомством. Путін, виступаючи на телебаченні 13 червня, прямо підтримав цей крок.

Як зазначили у відомстві, Пригожин піддавав гострій критиці керівництво Міноборони, але покладався на авторитет Путіна.

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Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не будуть підписувати контракти".

"Риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року, крайній термін для підписання контрактів добровольцями, ймовірно, стане ключовою точкою у протистоянні", – йдеться у повідомленні.

Напередодні британська розвідка повідомляла про активізацію тактичної авіації РФ на тлі контрнаступальних операцій України.

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Теми: ПригожинПутінВелика Британіярозвідка
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