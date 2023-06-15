Пригожин бросает вызов Путину и российским властям – британская разведка

Владелец российской "группы Вагнера" Евгений Пригожин, который ранее остро критиковал министерство обороны РФ, сейчас бросил вызов главе Кремля Владимиру Путину, утверждает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 15 июня в Twitter.

В ведомстве напомнили, что 10 июня Минобороны РФ заявило, что все "добровольческие формирования", такие как "группа Вагнера", должны подписать контракты непосредственно с российским оборонным ведомством. Путин, выступая на телевидении 13 июня, прямо поддержал этот шаг.

Как отметили в ведомстве, Пригожин подвергал острой критике руководство Минобороны, но полагался на авторитет Путина.

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Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".

"Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов добровольцами, вероятно, станет ключевой точкой в противостоянии", – говорится в сообщении.

Накануне британская разведка сообщала об активизации тактической авиации РФ на фоне контрнаступательных операций Украины.